F1, Frédéric Vasseur: Regulamento mais extenso pode “criar algumas lacunas ou confusão” | AutoSport

A época passada na Fórmula 1 teve tanto de boas lutas em pista como de controversa. Foram várias as vezes que pilotos e chefes de equipa, principalmente de Mercedes e Red Bull, afirmaram que as decisões da direção de prova ou do colégio de comissários não foram consistentes. Assistimos ainda a tomadas de decisões com base em artigos dos regulamentos que permitem interpretações diferentes, como se viu na última corrida do ano, por exemplo.

Em declarações ao GPFans, Frédéric Vasseur, chefe de equipa da Alfa Romeo, não se mostrou surpreendido pelo que aconteceu já que é “cada vez mais complexo porque estamos a acrescentar artigos [aos regulamentos] ano após ano”.

“Temos de ter em mente que se as corridas ainda são a mesma coisa há 25 anos, temos provavelmente 10 vezes mais páginas no regulamento desportivo e isto pode criar algumas lacunas ou confusão”, explicou Vasseur.

O responsável da Alfa Romeo afirma no entanto, que as alterações promovidas pela FIA depois do que aconteceu na época passada, são um bom sinal e que podem dar alguma luz para tornar mais claro o regulamento desportivo. “O processo e a organização das comissões da F1 são bastante claros que estamos a avançar, a tentar melhorar o sistema e tivemos uma boa discussão sobre isto. Estou confiante de que também vamos avançar nesta matéria”.