F1: Frédéric Vasseur quis contratar Carlos Sainz no passado | AutoSport

Com a chegada de Frédéric Vasseur à Ferrari para substituir Mattia Binotto como responsável de equipa, falou-se muito sobre a relação passada entre este e Charles Leclerc e como isso podia afetar Carlos Sainz dentro da estrutura. O piloto monegasco competiu pela equipa de Vasseur, a ART Grand Prix no GP3 e reencontrou o francês na sua estreia na Fórmula 1 na Sauber. No entanto, Vasseur admitiu na conferência de imprensa do Grande Prémio do Bahrein que o piloto espanhol sempre o impressionou e que o tentou contratar algumas vezes no passado.

“Tentei contratá-lo no passado. E ele nunca quis juntar-se a mim, por isso tive de fazer o contrário e juntar-me ao Carlos”, disse Vasseur. “Mas a sensação foi sempre muito boa. Tentei contratá-lo quando estive na Renault e depois na Sauber. E penso que confiamos um no outro. E estou convencido que fará um trabalho muito bom”.

Com uma das duplas que mais entusiasmam os tifosi, mas com ambos os pilotos a quererem assumir um papel principal dentro da equipa, Vasseur explicou que é importante “ter este tipo de competição” interna. “Faz parte do desempenho e penso que é uma mais-valia da equipa”, assumiu o responsável.

Reencontrando Leclerc, apesar de ser ainda muito cedo, Vasseur considera que o piloto monegasco está “um pouco mais maduro, um pouco mais confiante no seu feedback”.