F1: Frédéric Vasseur promete não querer impedir saída de Laurent Mekies | AutoSport

A AlphaTauri anunciou durante a semana a substituição de Franz Tost na liderança da equipa pelo diretor desportivo da Ferrari Laurent Mekies. No entanto, segundo Frédéric Vasseur o comunicado da equipa de Faenza foi “agressivo” ao anunciar a saída de Mekies da Ferrari visto que o seu contrato não está para terminar. Mesmo assim, o chefe de equipa de Maranello não quer bloquear a mudança de Mekies.

“Depende das condições”, afirmou Vasseur sobre a questão da negociação entre AlphaTauri e Ferrari para a troca de equipa de Laurent Mekies. Mesmo sem ter sido anunciada uma data de entrada ao serviço de Mekies em Faenza, o responsável da Ferrari considera que a AlphaTauri foi “um pouco agressiva com o comunicado de imprensa. Especialmente considerando o longo período de contrato”.

Acredita-se que Mekies tem contrato válido com a Ferrari até ao final do ano de 2025, mas “é uma grande oportunidade para ele”, admitiu Vasseur em Baku. “Não o queremos impedir. Também sei que só há dez chefes de equipa na Fórmula 1. Os requisitos são muito específicos e a lista de candidatos é muito curta”.A notícia da saída de Franz Tost da AlphaTauri apanhou Yuki Tsundoda de surpresa, admitindo o piloto japonês que não sabia da possível saída do ainda chefe de equipa.