F1, Frédéric Vasseur: Pilotos “lutarem entre si e perderem tempo teria sido uma estupidez” | AutoSport

A Ferrari pode não ter estado bem durante todo o fim de semana passado em Montreal, mas durante a corrida do GP do Canadá levou a bom porto a sua estratégia, terminando com os dois pilotos no quarto e quinto posto da classificação. Faltou performance ao SF-23 comparativamente aos Mercedes, mas jogaram boas cartadas táticas e fizeram uma corrida sem erros, tanto de pilotos como do resto da equipa. Para isso, não permitiram que Carlos Sainz trocasse de posição com Charles Leclerc, admitindo Frédéric Vasseur que essa decisão se prendeu com o facto de não querer perder tempo para os adversários, não sendo nenhum tratamento especial ao piloto monegasco, que se tem mostrado desagradado com algumas situações na equipa.

“Não é que quiséssemos proteger alguém, mas a estratégia naquela fase da corrida era pressionar e evitar perder tempo lutando entre si”, disse Vasseur sobre as comunicações rádio que deram conta que Sainz não iria atacar Leclerc. “Estávamos a tentar alargar a diferença para [Esteban] Ocon e [Lando] Norris, talvez, não sei. Lutarem entre si e perderem tempo teria sido uma estupidez”.

Considerando que ter deixado ambos os pilotos em pista na altura do Safety Car resultante do acidente de George Russell foi um risco, mas a melhor maneira deles recuperarem posições na classificação, Vasseur está convencido, também que deixar Leclerc em pista com pneus intermédios na qualificação foi a decisão correcta. “Naquela altura, a chuva estava para chegar e queríamos marcar um tempo o mais rapidamente possível. Se o paramos na box no final da primeira volta para colocar um conjunto de pneus macios, temos duas voltas para aquecer os pneus e adiamos a nossa primeira volta rápida por cinco minutos. Não era a estratégia correta nessa fase. Penso que a confusão se deveu ao facto dele não ter uma outra imagem da qualificação. Provavelmente, temos de melhorar algumas áreas para que, por vezes, ele tenha de se colocar no nosso lugar. Não podemos dizer que fizemos um bom trabalho [na qualificação]. Acho que o ritmo foi excelente, mas acabamos em 10º e 11º. Portanto, isso significa que algo correu mal”, concluiu.