F1, Frederic Vasseur: “Penalização da Red Bull foi muito leve” | AutoSport

O domínio da Red Bull tem sido claro e inquestionável e os efeitos da penalização por não terem cumprido o limite orçamental começam a ficar para segundo plano. É por isso que Frederic Vasseur acredita que a pena foi demasiado leve.

Poucos serão os que acreditam que a Red Bull não vai lutar pelo título este ano, mesmo tendo de enfrentar as penalizações por exceder o limite orçamental em 2021. E isso não agrada a Vasseur que vê a pena da Red Bull como sendo demasiado branda:

“Ainda estou convencido de que a pena foi muito leve”, disse Vasseur numa conferência de imprensa “Se considerarmos que vamos melhorar o desempenho do carro em um pouco menos de um segundo ao longo da temporada em termos aerodinâmicos, uma penalização de 10% disto, é um décimo, é o equivalente a uma perda de 0,1seg. Como não é uma progressão linear, é provavelmente menos e como é permitido gastar este dinheiro noutro lugar, na poupança de peso, por exemplo, para mim a penalização é marginal. Não quero dizer que eles [Red Bull] não fizeram um bom trabalho porque, honestamente, fizeram um trabalho muito bom no carro”, disse Vasseur. “Não estou a tentar encontrar uma desculpa, mas se me perguntarem se a pena é demasiado leve, eu digo que sim. Não tenho a certeza se o efeito da pena é grande. E se considerar também que têm uma vantagem no início da época, porque gasta mais no ano anterior”.