F1: Frederic Vasseur otimista quanto à unidade motriz Ferrari

2020 foi um ano difícil para as equipas com unidades motrizes da Ferrari. A Alfa Romeo também sofreu com o abaixamento de performance da unidade italiana, mas espera que este ano o cenário melhore.

A Alfa Romeo foi a equipa que menos perdeu com a pouca competitividade do motor Ferrari, das três equipas que usam material italiano, e espera em 2021 ter mais argumentos, como disse Frederic Vasseur:

“A colaboração com a Ferrari está, penso eu, a correr muito bem”, disse o francês durante o lançamento, na sexta-feira, do novo C41 da Alfa. “Tivemos uma reunião longa durante o Inverno para cobrir os pontos do ano passado, onde talvez não tenhamos feito o trabalho perfeito”.

“Estamos a seguir um bom caminho. Penso que, pelo lado deles, recuperarão provavelmente uma grande parte do défice no ano passado, e a colaboração está a melhorar cada vez melhor.

“Não vamos receber elementos do carro da Ferrari, talvez um ou dois , mas não muito mais. Mas penso que este não é o ponto-chave da colaboração. O ponto-chave da colaboração é estarmos convencidos de que podemos aprender uns com os outros. No âmbito do regulamento, temos de jogar com isto, e temos de fazer o melhor trabalho que pudermos fazer”.