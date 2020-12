F1: Frédéric Vasseur não entende Mick Schumacher na Haas

O chefe de equipa da Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, diz que não entende a decisão de colocar Mick Schumacher a pilotar em 2021 pela Haas. O jovem alemão era para ter feito a sua estreia na Alfa Romeo no fim de semana do Grande Prémio de Eifel, mas as condições atmosféricas cancelaram a primeira sessão de treinos livres.

Ao Blick, Vasseur afirmou: “Não sei a razão. Se calhar porque dá mais jeito à Ferrari colocar o Mick na Haas e manter o Giovinazzi para dar estabilidade. Não sei mesmo”.

O futuro da ligação com a Ferrari também é incerto. Com presença garantida em 2021, Frédéric Vasseur afirmou que a equipa não está em posição para negociar um novo acordo a longo prazo com a equipa italiana