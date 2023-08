F1, Frederic Vasseur: “Não é que a Red Bull tenha uma bala mágica” | AutoSport

Aos olhos do que é hoje em dia a Red Bull e Max Verstappen (nem tanto Sergio Pérez), todas as restantes equipas parecem muito mal, o que não é o caso. Entre altos e baixos, o campeonato tem sido bastante interessante, para lá da Red Bull, mas como é lógico, a bitola é sempre feita olhando para quem está à frente, e nesse contexto a Red Bull está um passo à frente da concorrência, provavelmente em todos os ‘departamentos’…

É isso que tenta explicar o chefe da equipe Ferrari, Frederic Vasseur, que expressa otimismo de que os atuais definidores de ritmo da F1, Red Bull, podem ser apanhados, alegando que ganhos marginais “em cada pilar de desempenho” serão fundamentais, em vez de desencadear uma “bala mágica”.

A Red Bull tem dominado a temporada de 2023 até agora, vencendo todas as 13 corridas, do Bahrein aos Países baixos, com Max Verstappen e Sergio Perez, para construir vantagens confortáveis nos campeonatos de pilotos e de construtores.

Os rivais mais próximos, a Mercedes, estão agora a 285 pontos de distância, seguidos pela Aston Martin e pela Ferrari, que têm vivido uma campanha de altos e baixos com um pacote SF-23 que atingiu o ponto alto com as pole positions, mas também deixou os pilotos Charles Leclerc e Carlos Sainz a ‘coçar a cabeça’.

Questionado sobre os títulos deste ano estarem fora de alcance e o que representaria uma segunda metade do ano bem-sucedida para a Ferrari, Vasseur disse: “Se olharmos para os números, é muito difícil imaginar que podemos ser campeões nos campeonatos de equipas e de pilotos. A Ferrari está em quarto lugar na classificação dos construtores após 13 corridas, atrás da Red Bull, Mercedes e Aston Martin.

Mas temos de manter a mesma mentalidade, tentar dar o melhor em cada fim de semana e não nos concentrarmos no campeonato. Temos de melhorar o pacote, melhorar também o que estamos a fazer em pista, tentar tirar o melhor partido do pacote que temos – é aí que temos de nos concentrar.

Não quero fixar um objetivo para dizer que temos de fazer ‘isto’ ou ‘isto’. Enquanto tivermos margem para melhorar, temos de estar 100% concentrados nisso. É claro que em cada tópico e em cada pilar do desempenho, precisamos de dar um passo em frente.”

Sobre onde acha que a Red Bull está a fazer a diferença, Vasseur acrescentou: “Não tenho a certeza de que tenham uma área em que sejam muito melhores do que os outros. Penso que é em todas as áreas em que estão a atuar, em todos os pilares do desempenho, os pilotos, o chassis do motor, a aerodinâmica, a suspensão, a estratégia…

Penso que seria um erro dizer: “Muito bem, eles são muito melhores do que nós nesta área, vamos esforçar-nos ao máximo nesta área”. Temos de tentar tirar o melhor partido do que temos em cada uma das áreas e dar um pequeno passo em todo o lado.”

A Ferrari confirmou no Grande Prémio dos Países Baixos – onde Leclerc e Sainz tiveram um fim de semana particularmente difícil ao volante – que está a trabalhar num carro “novinho em folha” para a época de 2024, procurando cumprir o desejo de Vasseur de melhorar em todas as áreas.

Com tudo isto em mente, Vasseur sublinhou a sua convicção de que a Ferrari tem o “espírito de equipa, a paixão, o orçamento e as instalações” para voltar às vitórias e acabar com uma seca de títulos que remonta à campanha de 2008: “Nunca é só uma coisa que falta algo numa equipa quando não se está a ganhar”, disse o francês. “Mesmo quando se está a ganhar, não é porque se tem algo especial – estou realmente convencido disso.

“Não é que a Red Bull tenha uma bala mágica. Talvez o Max esteja a fazer um mega trabalho, mas também vem do facto de eles estarem a dominar e de estarem a colocar o Max numa posição muito boa para fazer um bom trabalho. Não tenho a certeza se temos de mudar alguma coisa. Temos de melhorar em todo o lado, em todas as áreas, em todos os departamentos. Se faltam dois ou três décimos, estou muito mais convencido de que são 10 vezes dois ou três centésimos de segundo por volta do que qualquer outra coisa.”