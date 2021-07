F1: Frederic Vasseur não decide para já pilotos para 2022 | AutoSport

Alguns rumores nos últimos tempos, dão conta da possível ida de Mick Schumacher para a Alfa Romeo, para substituir Kimi Raikkonen. Frederic Vasseur, líder da equipa, avisa que é muito cedo para decidir e que pretende manter a pressão sobre os seus pilotos e funcionários, que fazer já escolhas.

“É demasiado cedo para discutir isso. Estamos a trabalhar juntos, temos toneladas de corridas seguidas nos últimos dois ou três meses e penso que discutimos juntos na última parte da época, e não antes.”

Sem nenhum dos pilotos oficialmente garantidos para 2022, Vasseur explicou que prefere manter todos sob pressão e só tomar uma decisão depois dos “Sr. Wolff” e “Sr. Horner” tomarem as suas decisões.

“Manter o sistema sob pressão é sempre uma coisa boa. Não quero comprometer-me durante muito tempo, não quero dizer ‘Ok pessoal, podem relaxar e blá blá blá’. Temos de manter toda a gente sob pressão. A F1 é uma questão de pressão e temos de a manter assim. Não sabemos o que pode acontecer à nossa volta, na série júnior e no topo da classificação e assim por diante e não queremos assumir este tipo de compromisso hoje. Sabemos que a grelha vai começar a ser preenchida pelo topo, o Sr. Wolff tomará a sua própria decisão e depois o Sr. Horner e depois, a dada altura, seremos nós. Não temos pressa em tomar este tipo de decisão, mas as coisas estão a movimentar-se e com certeza, que temos um ponto de interrogação em torno de Kimi, mas o Antonio está a melhorar”.