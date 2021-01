F1, Frédéric Vasseur: “Mudança da mentalidade na F1 ajudou a Alfa Romeo”

O chefe de equipa da Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, revelou que a equipa esteve em risco de fechar e se não fossem as medidas de redução de custo introduzidas pela Fórmula 1 de forma a combater a crise despoletada pela pandemia da COVID-19, isso poderia ter-se concretizado.

“Nós passamos por um mau bocado. Ainda bem que aconteceu o que aconteceu [redução de custos], porque não sei se iríamos sobreviver”, afirmo Vasseur ao motorsport.com.

“Num par de semana conseguimos fazer muito mais do que nos últimos dez anos com a redução dos custos e a mudança nos regulamentos. Foram várias as coisas que aconteceram num período tão curto de tempo e com isso houve uma revolução na mentalidade da Fórmula 1”, acrescentou o francês.

“Com novas questões a enfrentar no futuro, temos de manter esta mentalidade. Se trabalharmos em conjunto, somos capazes de melhorar a situação”, finalizou Vasseur