F1, Frédéric Vasseur: “Motores Mercedes e Honda estão a milhas dos Ferrari” | AutoSport

Os motores da F1 são parte essencial para o sucesso e quer a Mercedes, quer a Honda, tem mostrado que estão acima da concorrência, algo confirmado por Frédéric Vasseur.

O responsável da Alfa Romeo realçou a boa relação entre a Alfa e a Ferrari, assim como o bom trabalho feito pela Scuderia no desenvolvimento do motor. No entanto, as diferenças para as referências são ainda claras:

“Estamos muito satisfeitos com o motor que temos atualmente e temos uma boa relação com a Ferrari”, disse Vasseur à Autosprint. “Eles fornecem-nos motores há muito tempo e estão a trabalhar muito para nos fornecerem material ainda melhor. Esperemos que 2022 seja um ano em que possamos fazer grandes progressos.”

“Penso que o nosso motor Ferrari está ao mesmo nível que o da Renault, mas a Mercedes e a Honda estão milhas à nossa frente. Como disse, a Ferrari está a trabalhar arduamente para melhorar o motor e nós, como equipa, também estamos a trabalhar arduamente para melhorar o nosso carro. Esta temporada já demos um grande passo em frente”.“De facto, ganhámos 2,5% de desempenho, o que significa que somos 2,5% mais rápidos do que há 12 meses atrás”, acrescentou Vasseur. “O mais irritante até agora é o facto de termos marcado poucos pontos. Isto deve-se em parte ao facto de ter havido muito poucas desistências por parte das equipas maiores. Fizemos progressos, especialmente com o desenvolvimento do nosso chassis. É por isso que penso que vamos ser melhores na Hungria do que em Silverstone. Já sabíamos que esta seria uma época difícil e por essa razão já dissemos que nos concentraríamos na próxima época”, acrescentou Vasseur. “Foi uma decisão consciente de não desenvolver mais o carro nesta época”.