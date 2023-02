F1: Frédéric Vasseur minimizou oscilações do Ferrari SF-23 | AutoSport

A Ferrari fez ontem várias experiências na configuração da suspensão, muito diferente do que fariam durante a época, que terão levado o SF-23 a oscilar bastante. Frédéric Vasseur minimizou a oscilação vista durante a transmissão do primeiro dia de testes no Bahrein, afirmando que tudo tem corrido bem.

“É muito simples, não é nada como há um ano atrás quando o carro estava a saltar como um canguru”, disse Vasseur sobre a oscilação sentida no carro italiano. “Hoje verificamos, antes da curva 1 e da curva 12, o piso mais acidentado do que antes, mas isso é outro problema”. Vasseur acrescentou que “ainda é muito cedo, mas as primeiras impressões foram boas. O mais importante foi percorrer muitos quilómetros, não tivemos quaisquer problemas, fomos capazes de concretizar o plano, tudo está a correr bem até agora”.

A imprensa italiana deu conta que em Maranello não estão preocupados pela oscilação sentida, tendo acontecido devido a experiências na configuração da suspensão e no ‘set-up’ mecânico do Ferrari, com a publicação Formu1a.uno a acrescentar que a equipa deverá montar um fundo novo durante o segundo ou terceiro dia de testes para testar de imediato novas soluções de desenvolvimento do SF-23.