F1, Frédéric Vasseur: “Kimi Raikkonen não corre pelo dinheiro”

Kimi Raikkonen é um dos grandes nomes da F1, mas vê a competição de maneira própria. Frédéric Vasseur revelou algumas das qualidade do Iceman.

A ida de Raikkonen para a Alfa Romeo foi uma surpresa, mas talvez tenha sido a escolha certa para o piloto, que se queria manter na F1, mas sem a pressão dos media que enfrentava na Ferrari. Vasseur falou um pouco do que Kimi trouxe à equipa

“Kimi não precisa do dinheiro e ele não corre por dinheiro”, disse Vasseur via Canal Plus. “Ele só quer divertir-se e mostrar que ainda é capaz de ter um bom desempenho. Ele está igualmente ciente de que dificilmente pode ganhar mais grandes prémios, mas evidentemente o seu prazer também está na evolução da equipa, que era o que eu procurava. Queria alguém connosco que quisesse participar do desenvolvimento da equipa.”

“Ele tem uma vasta experiência, tanto em corrida como em equipas de alto nível. Ele competiu por alguns grandes nomes. Para mim, é uma grande vantagem. ”