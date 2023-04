F1: Frédéric Vasseur insiste que Leclerc continua motivado | AutoSport

Depois de três provas realizadas da temporada de 2023 do mundial de Fórmula 1, Charles Leclerc tem apenas 6 pontos somados e ocupa o 10º posto da classificação, com menos 63 pontos do que o líder, Max Verstappen. Enquanto isso, a Ferrari ocupa a quarta posição entre os construtores, com menos 30 pontos do que a Mercedes (3ª classificada) e 97 a menos do que a Red Bull que lidera, isto apesar de Frédéric Vasseur ter afirmado, ainda antes da corrida do GP da Austrália, que “não é que tudo esteja a correr mal”. Ainda assim, o chefe de equipa da Ferrari acredita que o piloto monegasco mantenha a sua motivação para enfrentar o que ainda falta do calendário.

“O abandono no Bahrein, a penalização em Jidá [por troca de componentes], outra desistência em Melbourne. Certamente Charles estava confiante numa primeira parte da época muito diferente e nada lhe correu bem, mas eu vejo-o com a mesma motivação de sempre. Três corridas não podem certamente mudar o seu estado de espírito”, disse Vasseur à Speed Week.

O responsável da Scuderia admitiu que o descontentamento de Leclerc é “compreensível”, mas que vão trabalhar para reverter esta situação. “Os pilotos são entrevistados frequentemente imediatamente após a corrida e quando as coisas não correram bem, a frustração é difícil de esconder. Preocupar-me-ia mais se ele estivesse completamente calmo, honestamente. O seu descontentamento é compreensível. Falei longamente tanto com ele como com Carlos Sainz. Todos sabemos que não demos o nosso melhor, mas a culpa não é certamente dos pilotos. Estamos a trabalhar muito para melhorar a nossa situação”, concluiu Vasseur.