F1: Frédéric Vasseur insiste que é demasiado cedo para pensar em pilotos para 2026 | AutoSport

A parceria entre Audi e Sauber na Fórmula 1 vai começar oficialmente em 2026 e o responsável da Alfa Romeo, Frédéric Vasseur insiste que é demasiado cedo para pensar no alinhamento de pilotos para essa altura. Parece certo que a Audi quer um piloto alemão na estrutura, mas isso pode não ser fácil de conseguir. Neste momento, a Alfa Romeo conta com Valtteri Bottas e Zhou Guanyu como pilotos, enquanto o piloto francês Théo Pourchaire é uma forte aposta da academia Sauber.

“É um pouco ambicioso falar de pilotos para 2026″, disse Vasseur. “Temos a academia, estamos a tentar desenvolver os jovens. Os jovens que estão no kart e podem ser opção só serão mais para 2030 ou 2032. Temos Valtteri connosco, temos Zhou, temos Theo na calha, mas teremos tempo para discutir sobre isto e não tenho a certeza de ter tantos pilotos na grelha com contrato depois de 2026″.

Ainda antes da relação com a Audi ter sido oficialmente confirmada, a Alfa Romeo já tinha anunciado o fim da parceria com a Sauber após o término da época de 2023. Até 2026 a Sauber pode procurar outro patrocinador principal, garantiu o responsável da equipa. “O nome da empresa permanecerá Sauber. O nome do chassis permanecerá Sauber, mas poderemos ter um patrocinador principal a chegar”, concluiu Vasseur.