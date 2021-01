F1, Frédéric Vasseur: “Giovinazzi tem de se preparar para assumir a liderança”

De acordo com o chefe de equipa da Alfa Romeo na Fórmula 1, Frédréric Vasseuur, o objetivo é que Antonio Giovinazzi consiga ser um líder de equipa, isto quando o italiano vai para a sua terceira temporada completa na Fórmula 1 com a equipa suíça.

Depois de ter tido dificuldades na época de estreia (2019), em 2020 Giovinazzi, Kimi Räikkönen e a Alfa Romeo não tiveram o monolugar tão competitivo como esperavam. Kimi Räikkönen não deve ficar por muitos mais anos na Fórmula 1, com o finlandês a entrar na 19º época no desporto, com 41 anos de idade. Assim sendo, Vasseur afirmou ao motorsport.com que “provavelmente o próximo passo para ele [Giovinazzi] pode ser assumir um pouco a liderança da equipa, tendo de tomar decisões”.

Apesar disso, para Vasseur, o italiano ainda “tem de melhorar e ser mais consistente nas corridas. Mas, aos poucos, ele tem vindo a melhorar em todos os tópicos”, finalizou o chefe de equipa da Alfa Romeo.