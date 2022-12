F1, Frederic Vasseur: “Ferrari sempre representou para mim o auge do mundo das corridas” | AutoSport

Há muito se sabe, não oficialmente, que a Ferrari procurava um substituto para Mattia Binotto. Fred Vasseur há algum tempo que se tornou o favorito para ficar com o lugar, tendo o francês ganho um respeito significativo pelo trabalho que realizou, transformando Alfa Romeo numa sólida equipa do meio da tabela. E as coisas correram bem para o francês já que deixou a Alfa Romeo Sauber em sexto no campeonato de Construtores. Agora, tem pela frente um trabalho enorme, mas ele sabe-o: “Estou verdadeiramente encantado e honrado por assumir a liderança da Scuderia Ferrari como Chefe de Equipa. Como alguém que sempre teve uma enorme paixão pelo desporto automóvel, a Ferrari sempre representou para mim o auge do mundo das corridas. Estou ansioso por trabalhar com a talentosa e verdadeiramente apaixonada equipa em Maranello para honrar a história e herança da Scuderia e entregar para os nossos tifosi em todo o mundo”, disse Frederic Vasseur.