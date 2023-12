F1, Frédéric Vasseur: Ferrari “não está com pressa” para renovar contrato de Sainz e Leclerc | AutoSport

Frédéric Vasseur confirmou que nem Charles Leclerc nem Carlos Sainz renovaram ainda o contrato com a Ferrari, sugerindo que não há “pressa” para finalizar um novo acordo com ambos os pilotos, que terminam o atual no final da próxima temporada.

Os contratos de ambos os pilotos da Ferrari terminam no final de 2024, mas deverá ser fácil a sua renovação. No início deste mês, foi noticiado pelo Gazzetta dello Sport que Charles Leclerc teria assinado um novo contrato de cinco anos que o manteria na Ferrari até, pelo menos, ao final de 2029, enquanto a situação de Sainz seria mais complicada, apesar de ser vontade das partes a permanência do espanhol. A publicação italiana avançou que Carlos Sainz pretende assinar um contrato de dois anos, mas a Ferrari estará apenas disposta a apresentar um ano de renovação, estando atenta a Lando Norris. O britânico comprometeu-se a longo prazo com a McLaren no início de 2022, com um acordo válido até ao final de 2025.

“Não estamos com pressa para renovar os acordos, mas já iniciamos conversações”, admitiu Vasseur ao canal italiano da Sky, “A Mercedes fê-lo em agosto [com Lewis Hamilton]. Não temos pressa nenhuma. Esta época, estava à espera de o fazer antes do final do ano, mas a época foi enorme e começámos a discutir o assunto. Mais uma vez, não estamos com pressa”. John Elkann, presidente da Ferrari já tinha confirmado o interesse da equipa italiana em manter a sua dupla de pilotos para lá de 2024 e dado o seu interesse em manter Sainz e Leclerc, as renovações devem mesmo acontecer. No caso do monegasco, há rumores que apontam para uma melhoria substancial do seu contrato, que deverá ter como data final o ano de 2029. O piloto pode vir a auferir o dobro do salário atual, passando dos 25 milhões de Euros anuais para os 50.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA