F1, Frédéric Vasseur: Ferrari está no “bom caminho” para discutir 2º lugar com a Mercedes | AutoSport

Frédéric Vasseur acredita que o desempenho da Ferrari no Grande Prémio de Las Vegas coloca pressão na Mercedes na luta das duas estruturas pelo segundo lugar do campeonato de construtores.

Neste particular, a Ferrari passou a ter apenas 4 pontos de desvantagem para a Mercedes, que o segundo lugar da classificação dedicada aos construtores de Fórmula 1, a apenas uma corrida do final de temporada. Os italianos estavam 56 pontos atrás dos adversários na pausa de verão.

“Considerando que estávamos a 60 pontos deles há algumas corridas atrás, estamos num bom caminho”, disse Vasseur. “Conseguimos ter um bom desempenho em Monza, em Singapura, no México e neste fim de semana, em pistas diferentes, com condições meteorológicas diferentes e compostos [de pneus] diferentes”. Entrando para a última corrida do ano, o chefe de equipa da Ferrari explica que “podemos estar mais do que motivados antes de Abu Dhabi. O ímpeto está do nosso lado”.

Além do segundo posto entre os construtores, os dois pilotos da Ferrari podem ainda alcançar o quarto lugar do mundial de pilotos. Nesta discussão estão quatro pilotos, separados por 13 pontos: Além de Carlos Sainz (200), está ainda nesta última batalha, Fernando Alonso (200), Lando Norris (195) e Charles Leclerc (188).