F1, Frédéric Vasseur: “Estamos mais próximos da Red Bull do que da Aston Martin” | AutoSport

A Red Bull dominou a primeira ronda do ano enquanto a Ferrari revelou algumas dificuldades na corrida. Mas na qualificação, não ficou particularmente longe dos Bull´s, pelo que o desequilíbrio de forças não é tão grande quanto se possa pensar. Para Frédéric Vasseur, o conceito do carro é válido e as diferenças prendem-se apenas numa questão de afinação.

O novo chefe da Ferrari considera que a equipa está mais próxima da Red Bull do que da Aston Martin, que agora é vista como candidata ao top 3:

“Tenho a certeza que não é o conceito porque nunca vi na minha vida um carro capaz de ser rápido numa volta e que, por uma questão de conceito, não fosse rápido em corrida. Agora, do meu ponto de vista, é mais uma questão de afinação, que temos de compreender o que estamos a fazer bem. Não sei se se trata de arrefecimento ou algo do género. Se olharmos para a primeira parte da corrida, penso que estamos mais perto da Red Bull do que da Aston Martin. Mas mais uma vez, é a primeira corrida e não temos de tirar conclusões. Penso que a Mercedes vai acordar em breve. Não sabemos o que poderá acontecer na próxima semana. A próxima semana será uma história diferente em Jidá, com um asfalto diferente. Vamos ver depois se temos uma ideia melhor”.