F1, Frédéric Vasseur: “Estamos a tentar mudar a mentalidade”

Para Frédéric Vasseur, é preciso mudar a mentalidade e atitude no seio da Ferrari para voltar à luta constante pelas vitórias e títulos, afirmando o chefe de equipa da Scuderia que faz falta um pouco da agressividade que caracteriza a Red Bull.

Frédéric Vasseur tem sido franco sobre os desafios de gerir a Ferrari durante períodos difíceis, especialmente após a tão esperada vitória de Charles Leclerc na sua corrida caseira no Mónaco. Apesar do otimismo que o triunfo deu aos italianos, pensando-se que a Ferrari poderia desafiar consistentemente a Red Bull, a McLaren e a Mercedes tem estado um pouco melhor e na frente da grelha, enquanto a estrutura de Maranello tem lutado para manter esse ímpeto, assegurando apenas um pódio, cortesia de Carlos Sainz, desde a vitória de Leclerc.

Vasseur explicou que, durante estes tempos difíceis, o seu foco está em manter a equipa motivada e em manter um percurso estável, em vez de entrar em pânico ou fazer mudanças precipitadas. Acredita na promoção de uma atmosfera positiva, assegurando que a equipa se mantém unida e resiliente face aos contratempos. Isto inclui ser transparente com a equipa sobre os desafios e centrar-se no desenvolvimento a longo prazo, em vez de soluções a curto prazo.

Em declarações ao sítio ‘web’ da F1, Vasseur explicou que “se trata muito mais de uma abordagem de melhoria contínua. Não temos de fazer uma coisa e acabou. Diariamente, temos de tentar fazer um trabalho melhor do que no dia anterior. Isto é ainda mais verdade hoje em dia na F1, com diferenças tão curtas entre as equipas e os carros. Cada detalhe faz uma enorme diferença em termos de resultados. A média entre nós e as equipas da frente é algo como três ou quatro centésimos de segundo”.

Considerando que “se tenho de me orgulhar de alguma coisa, não é do resultado”, o responsável da equipa italiana admite que existe uma maior disponibilidade na estrutura para se “correr riscos, um pouco menos assustados”, havendo a possibilidade de se melhorarem os resultados. No entanto, o maior desafio é “tentar mudar um pouco a mentalidade”.

A chave para ultrapassar estes períodos mais complicados, segundo Vasseur, é equilibrar o otimismo com o realismo, assegurando que a equipa se mantém concentrada nos seus objetivos e reconhecendo o trabalho necessário para voltar à frente da classificação.

“É uma questão de mentalidade para mim. Não se pode manter a margem de segurança. Temos de correr riscos em todo o lado [para vencer]. Esta é uma mentalidade para vencer. É provavelmente também o ADN da Red Bull. É aí que precisamos de dar um passo em frente”, assegurou Frédéric Vasseur.

Foto: Philippe Nanchino/ MPSA