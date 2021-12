F1, Frédéric Vasseur: “Erros mascararam a nossa evolução” | AutoSport

A Alfa Romeo teve uma época aparentemente má, mas Frédéric Vasseur considera que a equipa evoluiu bem e que os erros mascararam a performance da equipa.

“Tenho uma sensação muito estranha, porque penso que, em termos de desempenho puro, estivemos muito bem”, disse Vasseur. “Demos um enorme passo em relação ao ano passado, provavelmente o melhor em termos de desempenho puro em comparação com a pole position. Mas por outro lado perdemos as boas oportunidades, em Budapeste estivemos envolvidos num acidente, em Spa tivemos algumas oportunidades perdidas do nosso lado, no Bahrein tivemos um problema durante a paragem nas boxes, em Imola Kimi fez um pião na volta de formação. Custou-nos dois pontos aqui, quatro pontos ali. É uma sensação estranha porque no final, a única coisa que faz sentido são os pontos. Não importa ser mais rápido se não se marcam pontos. É um pouco da frustração da equipa, demos um passo em frente em termos de desempenho, mas não marcamos os pontos”.

“Quando se tenta olhar para a época, temos de ter cuidado. Em geral, se tiver de avaliar a época, diria bom no desempenho, mau nos resultados”.