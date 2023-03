F1, Frédéric Vasseur: “É óbvio que Charles está motivado” | AutoSport

Segundo os ecos na imprensa italiana, depois do primeiro Grande Prémio da temporada no Bahrein, Charles Leclerc é um dos mais inconformados da Ferrari e teve um encontro com o Presidente, John Elkann para lhe dar conta da sua insatisfação pelo rumo que a equipa tem tomado. O piloto monegasco terá dado conta da sua inquietação após mais uma desistência por uma questão técnica no monolugar, numa corrida onde ficou à vista as debilidades do SF-23, principalmente em termos de desgaste dos pneus.

Com um atraso de 25 pontos para Max Verstappen, o piloto monegasco vai começar o fim de semana do GP da Arábia Saudita sabendo que terá, pelo menos, 10 posições de penalização na grelha de partida para a corrida de domingo, por troca de centralina no SF-23. Apesar de tudo o que se passa com Leclerc, Frédéric Vasseur explicou que não tem preocupações com a motivação do piloto.

“Charles esteve connosco depois do dia de teste dos pneus na terça-feira, esteve na fábrica na quarta-feira de manhã”, disse o chefe de equipa da Ferrari, citado pelo F1.com. “Tivemos a falar com os funcionários, onde estivemos todos juntos no palco. É óbvio que Charles está motivado, fizemos uma corrida de 23. Está a dar o seu melhor pela equipa, tentando obter o melhor para todos. A penalização não é uma boa notícia, mas não é o fim da época. Vamos ver o que acontece em Jidá, e qual poderá ser o resultado, mesmo com a penalização, mas não imaginem por meio segundo que ele pode estar desmotivado”.

As características diferentes do traçado saudita podem privilegiar o Ferrari, ao contrário do que aconteceu no Bahrein, onde a pista de Sakhir é conhecida por exigir bastante dos pneus.