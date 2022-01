F1: Frédéric Vasseur confiante que relação com Valtteri Bottas vai ajudar equipa | AutoSport

Frédéric Vasseur e Valtteri Bottas vão voltar a trabalhar juntos, depois do finlandês ter sido piloto da ART Grand Prix, com Vasseur ao leme da equipa, na Fórmula 3 e no GP3. Vasseur é da opinião que a relação entre ambos vai ajudar a Alfa Romeo, assim como o foi com Charles Leclerc no passado.

“É importante ter uma boa relação pessoal, plena confiança, e uma boa compreensão do outro”, disse Vasseur ao Motorsport.com. “Eu vi isso com Charles no passado: quando se trabalha em conjunto na série júnior, conhece-se o tipo há muito, muito tempo. Não é preciso falar muito para compreender o que ele espera. A relação que se pode construir nas séries júniores é completamente diferente da relação na F1. Estamos muito mais em contacto”.

O responsável pela nova equipa de Bottas, afirmou ainda que o piloto conseguiu bons resultados na fase final da época passada, talvez sentindo-se mais à vontade depois de fechado o negócio com a Alfa Romeo.

“Fez algumas boas corridas na última parte da temporada. Talvez o facto de termos assinado e de ele ter um novo projeto, tenha ficado um pouco mais relaxado. Espero que isso o tenha ajudado”.