F1: Frédéric Vasseur confiante que equipa solucionou problemas de fiabilidade | AutoSport

Frédéric Vasseur mostra-se confiante nas soluções encontradas pela sua equipa para uma das áreas-chaves que, “não é nenhum segredo”, precisava de ser melhorada pela Ferrari para a nova temporada de 2023. Tendo sido um problema no ano passado, o novo chefe de equipa da Ferrari explicou estar satisfeito com a unidade motriz italiana para o desafio que se segue.

“O regulamento é claro, o motor está quase congelado e que não podemos mudar nada, exceto em termos de fiabilidade”, disse Vasseur após o lançamento do SF-23. “Não é segredo que no ano passado este não era o melhor pormenor do motor, mas fizemos um bom trabalho na fábrica e penso que agora estamos prontos para a temporada. Penso que no ano passado a janela para [desenvolvimento] o motor era muito pequena, e vamos ver o que acontece esta temporada, mas penso que estamos bem preparados”.

“As unidades motrizes foram congeladas desde o ano passado”, disse Enrico Gualtieri, chefe do departamento de unidades motriz da Ferrari. “As únicas modificações permitidas são as relacionadas com a fiabilidade, que foi o nosso calcanhar de Aquiles na época passada. Concentramo-nos no motor de combustão interna e nos motores elétricos. Simultaneamente, tentamos capitalizar a experiência adquirida nas pistas na época passada e analisamos todas as reações e sinais de fraqueza dos componentes da unidade que utilizámos. Também revimos os nossos procedimentos de montagem. Tentámos compreender as causas profundas dos problemas que encontrámos em pista e utilizámos todas as nossas ferramentas disponíveis para tentar resolvê-los. Envolveu todas as áreas, desde a conceção à experimentação para tentar e testar novas soluções num espaço de tempo muito curto. O trabalho nunca termina, com base na melhoria contínua dos componentes para tentar alcançar o nível de fiabilidade exigido”.