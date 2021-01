F1, Frédéric Vasseur: “Apoio da Alfa Romeo é fundamental”

A Sauber, equipa que opera sob o nome Alfa Romeo, depende muito do apoio da marca italiana, segundo o chefe da equipa Frédéric Vasseur.

A Sauber é uma das equipas mais antigas da grelha mas nos últimos anos tem estado a operar com o nome Alfa Romeo. Vasseur, que já afirmou no passado que a união com a Ferrari tem de ser avaliada para entender o futuro da equipa, veio agora dizer que o apoio da Alfa Romeo é fundamental para a equipa:

“Isto é crucial para nós”, disse ele à Motorsport.com. “Não quero falar sobre a vertente financeira da questão, embora desempenhe certamente um papel. Mas é também a motivação que uma equipa recebe e o facto de se poder atrair mais pessoas e deixar que a empresa se desenvolva para o futuro. Precisamos deste tipo de motivação interna.”

“O facto da Alfa Romeo, o primeiro Campeão do Mundo na história da F1, querer expandir a cooperação connosco, não é apenas uma recompensa, mas também o próximo passo para a nossa empresa”.

“Também trabalhamos em conjunto no campo automóvel, o que para nós é uma boa colaboração. Desenvolvemos o GTA e o GTAm na nossa fábrica e túnel de vento para 2020”, explicou Vasseur. “Para nós, é importante construir esse tipo de cooperação, mesmo que seja fora da Fórmula 1. Naturalmente, sabemos que também precisamos de melhorar o nosso desempenho na pista. Precisamos de melhorar não só o nosso desenvolvimento aerodinâmico, mas também a nossa abordagem global. Mas o lado automóvel é crucial se quisermos construir a colaboração entre uma marca e uma equipa de Fórmula 1”.