F1: Frederic Vasseur acha que Alex Albon tem talento, mas “teve azar ao coincidir com Verstappen” | AutoSport

O Diretor da equipa Alfa Romeo, Frederic Vasseur, é de opinião que o timing da chegada de Alexander Albon à F1 foi infeliz, já que ao ser colocado ao lado de Max Verstappen quando era ainda pouco experiente, isso ‘tramou-o’. Curiosamente foi duas vezes ‘ofuscado’ pelo neerlandês.

Alex Albon chegou à Fórmula 1 com Toro Rosso em 2019 mas ainda nesse ano, a meio da época passou para a Red Bull, substituindo Pierre Gasly, e como sabemos, as coisas não lhe correram bem apesar de algumas boas prestações, que não foram suficientes para que lhe fosse possível manter o lugar: “Ele era um dos melhores, fez parte da Red Bull Junior Team em 2012, perdeu o seu lugar no programa, quando Verstappen chegou em 2014. Teve azar nesse aspeto”, disse Vasseur ao RaceFans, acrescentando ainda que a nova fornada de jovens, Pierre Gasly, Esteban Ocon estão a fazer um bom trabalho, e vão chegar ao topo”, disse.