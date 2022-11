F1: Fred Vasseur vai suceder Mattia Binotto? | AutoSport

Poderá Fred Vasseur estar a preparar-se para ser o sucessor de Mattia Binotto? É um rumor que corre insistentemente na Fórmula 1, e que parece fazer algum sentido. Também pelo facto de já ter havido rumores que a Audi/VW gostaria de colocar um homem da sua confiança na liderança da Sauber, e esse é mais um dado que deixa claro que os dias de Fred Vasseur à frente da estrutura podem estar contados. Daí fazer ainda mais sentido a possível ida de Vasseur para a Ferrari.

Recorde-se que depois de Jean Todt que esteve na Ferrari entre 1994 e 2008, obtendo cinco títulos e um incrível número de vitórias, desde aí a Ferrari nunca mais foi a mesma.

Nestes 15 anos após 2008 a Ferrari teve como líderes Stefano Domenicali, Marco Mattiacci, Maurizio Arrivabene e agora Mattia Binotto. É verdade que os tempos mudaram, outras equipas cresceram muito, mas 15 anos sem um único título de Pilotos ou Construtores, é demasiado para uma equipa com a Ferrari.

John Elkann já terá feito o convite a Vasseur, e tendo em conta o que se tem visto este ano na Ferrari com erros atrás de erros em vários quadrantes, tal como no futebol, em que é sempre o ‘treinador’ que ‘paga’, Binotto deve ter os dias contados na Ferrari.

Como se sabe, Vasseur começou a sobressair na Fórmula 2 com a equipa que criou com o filho de Jean Todt, Nicolas Todt, a ART. Por lá passaram Nico Rosberg (2005), Hamilton (2006), Hülkenberg (2009) e Vandoorne (2015) todos eles campeões com a ART.

Binotto, que está na Ferrari há mais de 20 anos, como engenheiro, fantástico segundo rezam as crónicas, chegou a Chefe de Equipa sucedendo Maurizio Arrivabene no início de 2019.

Agora, resta esperar para saber se os rumores têm algum fundo de verdade. Se tivéssemos que apostar, Fred Vasseur vai ser o “Sr. que se segue” na Ferrari…