F1, Fred Vasseur: “Temos muita margem de progressão” | AutoSport

Fred Vasseur tem optado por um discurso otimista, longe de toda a polémica que a Ferrari tem enfrentado ultimamente. O cenário de crise, apesar de termos apenas uma corrida feita este ano, é cada vez mais vincado, mas o francês olha com otimismo para a próxima corrida, acreditando na margem de progressão do SF-23.

“Tivemos dificuldade com o equilíbrio durante o fim-de-semana, o que significa que temos muita margem de progressão com o nosso pacote”, disse Vasseur, como por Motorsport.com. “Com o que tínhamos no Bahrein, penso que temos muito espaço para melhorias. O mais importante é mantermo-nos concentrados na situação atual para tentarmos obter o melhor daquilo que temos hoje.”

“Tenham em mente que o Bahrein nem sempre é muito representativo. E, em segundo lugar, ainda nos encontramos na fase inicial do carro. Significa que fizemos três dias de testes e a corrida no Bahrein, apenas numa pista e precisamos de ter uma melhor compreensão do próprio carro para tentar tirar o melhor partido do pacote que temos. Com certeza que não podemos estar satisfeitos com a situação, e eu quero dar um passo em frente. As características do Jidá são completamente diferentes em comparação ao Bahrein em termos de aderência, configuração da pista. Jidá adequa-se um pouco mais ao que temos hoje. E levaremos também algumas atualizações e espero que façamos um passo em frente.”