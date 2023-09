F1, Fred Vasseur: “Temos de manter a calma e a abordagem” | AutoSport

A Ferrari conseguiu o primeiro triunfo da época, numa corrida muito bem pensada e executada, mas Fred Vasseur colocou água na fervura e refreou o entusiasmo dos tifosi.

O chefe da Ferrari avisou que ainda há muito trabalho pela frente para estar ao nível da Red Bull e apelou à calma:

“É difícil comparar com Zandvoort e imaginar que estaríamos em tão boa forma em Singapura, mas penso que também está relacionado com o facto de termos tido um bom fim de semana em Monza. A partir da primeira volta do TL1, ganhámos confiança em Monza e Singapura é também a consequência disso. O facto de também termos o Carlos tão rápido no início do fim de semana também foi muito útil para nós e ele fez um trabalho muito bom desde a primeira até à última volta.”

“Acho que temos de manter a calma”, declarou o francês. “Quando tivemos uma corrida difícil [foi importante] não tirar conclusões de que as corridas estão a correr mal e que temos de mudar. Não é depois de dois fins-de-semana bons que vamos ser Campeões do Mundo. Temos de manter a calma, temos de manter a abordagem, tentar evoluir passo a passo, mas não há nada de mágico neste desporto e não vamos encontrar uma bala de prata que valha quatro, cinco décimos, porque se queremos encontrar um passo assim, temos de dar muitos pequenos passos.”