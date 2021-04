F1, Fred Vasseur: “Reclamamos de volta o nosso lugar no meio da tabela”

Sairam do Bahrein com zero pontos e com uma prestação discreta, mas os homens da Alfa Romeo estão otimistas quanto ao futuro.

Antonio Giovinazzi ficou satisfeito com o ritmo do carro e acredita que a Alfa Romeo terá uma forte campanha de F1 após um período difícil para a equipa.

“O que mostrámos durante os dias de teste, confirmámos que durante o primeiro Grande Prémio do ano”, disse Giovinazzi. “Estávamos muito mais perto de alcançar a Q3 do que no ano passado. Estou confiante de que temos um carro melhor e uma unidade de potência melhor do que no ano passado. Podemos divertir-nos este ano e tentar marcar mais pontos do que em 2020”.

O director da equipa, Frederic Vasseur, apoia a afirmação de Giovinazzi e sente que é um caso de quando e quantos pontos Alfa Romeo irá marcar em 2021.

“Corremos com autoridade, deixando a Alpine e um Aston Martin atrás de nós e terminando perto do outro Aston”, disse Vasseur. “Apesar de deixarmos o Bahrein sem pontos, fizemo-lo tendo recuperado o nosso lugar no meio do meio-campo, e os resultados certamente virão em breve. Demonstrámos ser capazes de lutar pelo top 10 e podemos olhar com otimismo para o resto da época”.