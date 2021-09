F1, Fred Vasseur: “Não há outro como o Kimi…” | AutoSport

O ‘chefe’ da Alfa Romeo, Fred Vasseur, diz que “não há por aí nenhum outro piloto como Kimi Raikkonen” depois do veterano finlandês ter anunciado que se iria retirar da Fórmula 1 no final do ano.

Raikkonen começou a sua carreira na F1 com a Sauber, no Grande Prémio da Austrália de 2001, no qual marcou um ponto por terminar em sexto, apesar de ter até aí apenas 23 corridas de monolugares nas séries júnior, na altura.

Após apenas um ano com a equipa suíça, passou para a McLaren, antes de se juntar à Ferrari, deixando a F1 durante dois anos, regressando com a Lotus, tendo depois outro ‘stint’ na Ferrari, antes de regressar à equipa onde tudo começou para ele, que agora corre como Alfa Romeo, em 2019.

Agora, confirmou que vai pendurar o capacete no final da temporada 2021: “Alfa Romeo Racing Orlen gostaria de expressar toda a sua gratidão ao Kimi pelas incríveis épocas passadas em conjunto nestas duas etapas; pela ética de trabalho, a paixão pela corrida, a determinação em ser bem sucedido, desde o seu primeiro teste em Fiorano até aos debriefs da sessão da semana passada; e por ser um personagem único, sempre fiel a si próprio – algo que o acarinhou, para todos os que trabalharam com, e para ele”, leu-se no comunicado da equipa, na noite de quarta-feira.

“A equipa deseja a Kimi tudo de bom para uma retirada incrivelmente merecida, sabendo que ele e a sua família irão desfrutar muito da sua presença em casa após a bandeira axadrezada final em Abu Dhabi.

Entretanto, estamos ansiosos por uma conclusão bem sucedida da temporada 2021 em conjunto, para levar uma carreira tão ilustre ao final que merece”.

O chefe de equipa Vasseur acrescentou o seu próprio tributo a um homem que ele considera ser único nas corridas de Grande Prémio: “Não há por aí nenhum piloto como Kimi Räikkönen. A sua presença, o seu carisma e a sua atitude única, correspondendo à habilidade inata que fez com que esta equipa lhe desse uma oportunidade em 2001, fizeram dele uma lenda do nosso desporto de uma forma que os números e as estatísticas não transmitem.

“Foi um prazer trabalhar com ele nestes anos e creio falar em nome de todos na Alfa Romeo, quando digo que um piloto como Kimi escreveu algumas páginas indeléveis da história da nossa equipa, e do nosso desporto”.