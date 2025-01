F1: Fred Vasseur não esqueceu Carlos Sainz na apresentação de Lewis Hamilton

Apesar de estar já a trabalhar noutra equipa, Carlos Sainz não foi esquecido nestes primeiros dias de trabalho de 2025. Fred Vasseur fez questão de elogiar o piloto espanhol que agora representa a Williams.

O chefe de equipa da Ferrari, Frederic Vasseur, refletiu sobre uma semana significativa, com Lewis Hamilton a fazer a sua tão esperada estreia com a Ferrari, ao volante de um carro de 2023 em Fiorano. A chegada de Hamilton dominou as manchetes, ofuscando o companheiro de equipa Charles Leclerc, que também participou no teste. Vasseur observou que, embora o dia tenha sido menos especial para Leclerc, foi bom vê-lo em forma, descontraído e ansioso pela época que se avizinha. Leclerc reconheceu o destaque dado a Hamilton, considerando as suas primeiras voltas com um Ferrari um momento especial para a equipa.

Vasseur também expressou apreço por Carlos Sainz, que se mudou para a Williams depois de ser substituído por Hamilton em 2025. Ele elogiou Sainz pela sua consistência e contribuição para o desenvolvimento do carro da Ferrari, acrescentando que os esforços de Sainz revelaram o verdadeiro potencial do carro. Vasseur desejou sucesso a Sainz e ao chefe de equipa da Williams, James Vowles, confiante na sua colaboração.

“Durante estes últimos anos, Carlos foi capaz de criar uma ótima relação com todos”, disse o francês à emissora espanhola DAZN. “Carlos está sempre a 100 por cento – e é um piloto muito consistente. Isto foi uma grande vantagem para nós, porque quando ele não estava nas primeiras posições significava que o carro não era capaz de o fazer. Para nós, foi muito útil para o desenvolvimento do carro. Sei que Carlos vai fazer um trabalho fantástico com a Williams. Desejo a ele e a James Vowles tudo de bom. Conheço-os muito bem e tenho a certeza que vão ter uma ótima relação.”