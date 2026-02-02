F1, Fred Vasseur: “Não encontrámos problemas de grande dimensão”
A Ferrari terminou o shakedown de Barcelona com sinais encorajadores, sobretudo ao nível da fiabilidade do novo SF-26. O diretor de equipa, Frédéric Vasseur, fez um balanço positivo do trabalho realizado, sublinhando que a Scuderia não enfrentou problemas técnicos relevantes durante os primeiros testes da nova geração de monolugares.
Na derradeira jornada no Circuit de Barcelona-Catalunya, a Ferrari completou 145 voltas — cerca de 675 quilómetros — divididas entre Charles Leclerc e Lewis Hamilton.
Leclerc esteve ao volante durante a manhã, alternando compostos médios e intermédios da Pirelli para avaliações de base e validação de sistemas, totalizando 78 voltas, equivalentes a 363 quilómetros. À tarde, Hamilton assumiu o comando do SF-26, cumprindo 67 voltas (312 quilómetros), com séries de diferentes extensões intercaladas por verificações de rotina e ajustes de afinação.
No total dos três dias de ensaios, a equipa italiana acumulou cerca de 440 voltas e cerca de 2050 quilómetros, um volume de trabalho considerado sólido numa fase inicial de desenvolvimento. Segundo Vasseur, o objetivo principal foi recolher dados e garantir que os sistemas funcionavam de forma consistente em condições variadas, incluindo pista molhada e seca.
O francês explicou ainda que, após esta primeira etapa, a Ferrari regressará a Maranello para analisar a informação recolhida e preparar os próximos testes, no Bahrein, que deverão oferecer uma leitura mais próxima do potencial competitivo real do novo carro.
Fred Vasseur afirmou: “Foi uma semana longa, mas globalmente produtiva. Apanhámos condições diferentes, de molhado a seco, e conseguimos completar uma quantidade significativa de voltas todos os dias, o que é crucial nesta fase para recolher dados e verificar a fiabilidade.”
“Não encontrámos problemas de grande dimensão, o que é um resultado importante. Ainda é muito cedo e há muito para analisar e melhorar, mas agora vamos regressar a Maranello para trabalhar no que aprendemos e preparar o teste do Bahrein, que será mais representativo.”
