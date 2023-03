F1, Fred Vasseur: “Não é como se tudo estivesse a correr mal” | AutoSport

Já em dezembro do ano passado se falava na possibilidade da Ferrari extrair mais 30 cv do seu motor o que seria algo fantástico para esta época, chegou a falar-se de um Ferrari um segundo mais rápido, abaixo do peso mínimos, os rumores colocam os tifosi com um sorriso de orelha a orelha, mas vieram os testes do Bahrein e as duas primeiras corridas, e as coisas são muito diferentes na Ferrari.

A Scuderia viu Charles Leclerc abandonar no Bahrein com problemas muito graves na unidade de potência provocadas pela centralina eletrónica, com o monegasco penalizado por ter ultrapassado o limite de destes componentes para a temporada toda.

A falta de confiança da Ferrari na fiabilidade do seu motor é gritante o que levou a equipa a trocar a unidade de potência em ambos os carros.



As suas equipas-clientes, Haas e Alfa Romeo, só puderam usar as unidades de potência nos modos mais agressivos na qualificação, e depois na corrida, de modo a poupar o material.

Resumindo, as coisas começam muito mal para a Ferrari, e neste momento são os resultados o que menos importa, porque sem fiabilidade, a época está comprometida.

Mas Fred Vasseur pede calma, e diz: “Não é como se tudo estivesse a correr mal”.

Nunca é bom sinal quando um responsável tem de dizer algo como isto…

Frederic Vasseur minimiza o início de temporada complicado da Ferrari, mas admite que a Scuderia precisa de encontrar alguma consistência para se juntar às lutas na frente.

Até aqui, a Ferrari tem estado na luta pela pole position nos dois Grandes Prémios realizados, mas terminou sempre atrás dos Red Bull e do Aston Martin de Fernando Alonso na corrida no Bahrein, e até dos pilotos da Mercedes na Arábia Saudita.

É lógico que poderia ter sido diferente sem os problemas de fiabilidade de Charles Leclerc, no Bahrein, que levaram a penalizações na grelha para a corrida da Arábia Saudita.

Fred Vasseur está apenas há alguns meses no papel de Chefe de Equipa em Maranello, e já viu Charles Leclerc afirmar publicamente que a Ferrari precisa de “melhorar muito”.

Posteriormente, Vasseur fez a sua própria avaliação sobre a posição da equipa e o que se pode seguir: “Nesta situação, temos de pensar na equipa e em como melhorar esta situação, mas penso que também temos de nos manter calmos, não é que tudo esteja a correr mal”, começou por dizer disse Vasseur.

“[Na Arábia Saudita] fizemos algumas boas melhorias em comparação com o Bahrein pelo menos uma vez, abrimos um pouco a margem face aos nossos concorrentes, que não à Red Bull, mas à Aston Martin e Mercedes.

“Penso que a questão [durante a corrida] foi muito mais sobre o ritmo com o pneu duro. Se olharmos para o fim-de-semana, isso é algo de diferente”.

Questionado se a Red Bull pode ser ‘apanhada’ depois do que já se viu até aqui, Vasseur foi evasivo: “Penso que sim; temos de continuar a forçar. Não é a atitude certa pensar no fosso e se seremos capazes de o fechar.

Temos de nos concentrar em nós próprios, sabemos quando somos fracos e onde temos de melhorar. Veremos qual será o resultado quando dermos um passo decente.

Se começarmos a pensar sobre qual poderá ser o potencial futuro com o desenvolvimento, estamos perdidos”, disse.

A verdade é que Sainz e Leclerc foram incapazes de fazer algo positivo na Arábia Saudita enquanto os Ferrari rodam com os pneus duros: “Sabemos que temos de melhorar, mas penso que é o ADN do nosso desporto, não só devido à situação atual, mas sabemos que temos de trabalhar. Vamos dar tudo, eu forcarei como o diabo”, disse Vasseur.

Quanto a saber se a Ferrari vai trazer algo de novo no seu carro para a próxima corrida, na Austrália, Vasseur confirma que as atualizações estão a caminho, mas mais uma vez salienta a necessidade de tirar o máximo partido do seu pacote atual antes de fazer grandes mudanças: “Teremos algumas pequenas atualizações, mas honestamente, penso que o principal é estarmos no nosso máximo e na Arábia não fomos capazes de extrair 100% do nosso carro em cada sessão. Temos de nos concentrar nisso, antes de pensarmos em atualizações”.