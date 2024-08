F1, Fred Vasseur: “Monza, Baku e Singapura serão pistas mais favoráveis”

O chefe de equipa da Ferrari, Frederic Vasseur, estabeleceu um objetivo claro para o próximo Grande Prémio dos Países Baixos, enquanto a equipa procura recuperar das dificuldades recentes.

As atualizações da Ferrari não conseguiram proporcionar os ganhos de desempenho esperados e até reintroduziram problemas de salto, forçando a equipa a reconsiderar a sua abordagem de desenvolvimento. Vasseur confirmou que a Ferrari está a trabalhar intensamente para trazer novas atualizações para as últimas 10 corridas da temporada. Acredita que as próximas corridas serão mais favoráveis ​​para a equipa, principalmente em pistas como Monza, Baku e Singapura, que vão ao encontro das características do carro.

“Resolver os ressaltos é um passo no desempenho”, disse Vasseur citado pelo RacingNews365. “Estamos a esforçar-nos muito para trazer algo e vamos fazê-lo o mais rápido possível. Também temos uma boa sequência de pistas com Monza, Baku e Singapura – boas pistas para as características do carro. O mais importante é marcar pontos e o objetivo para Spa-Francorchamps era não perder pontos para a McLaren e na Red Bull, e será o mesmo objetivo em Zandvoort, porque estou convencido de que as próximas três ou quatro corridas depois desta serão muito melhores para nós”.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA