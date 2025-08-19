F1: Fred Vasseur ficou irritado com rumores sobre a sua saída da Ferrari

Fred Vasseur admitiu ter ficado “realmente irritado” com os rumores da comunicação social que o apontavam à saída do cargo de chefe de equipa da Ferrari na Fórmula 1.

O francês foi alvo de crescente especulação no início do verão, com notícias a sugerirem que o seu futuro em Maranello seria curto. Nomeado em 2023, Vasseur tem conduzido a equipa de forma consistente, ficando muito perto de conquistar o título de Construtores no ano passado. Contudo, uma temporada de 2025 marcada pela ausência de vitórias reacendeu a pressão e alimentou os boatos.

“Os rumores é que criaram toda esta turbulência”

O auge da polémica deu-se no Grande Prémio do Canadá, onde Vasseur reagiu com dureza contra a imprensa italiana pela insistência nestas notícias. A questão acabou por ficar encerrada no final do mês passado, quando a Ferrari oficializou a renovação do contrato do dirigente francês.

Em declarações à Auto Motor und Sport, Vasseur voltou a expressar a sua frustração e atribuiu culpas diretas à imprensa:

“Os rumores é que criaram toda esta turbulência. Não fui eu que os espalhei, foi a comunicação social. Nem a Ferrari, nem eu dissemos nada. Mas hoje em dia é impossível escapar a este tipo de ruído. Não quero generalizar, mas com a internet o jornalismo tornou-se muito mais agressivo. Há uma pressão enorme para gerar cliques.”

“Em Itália tende-se a reagir de forma mais emocional”

O dirigente não se mostrou apenas incomodado com as notícias sobre si, mas também com histórias que envolveram outros elementos da equipa, incluindo o diretor técnico Loïc Serra e o piloto Charles Leclerc:

“Quando estes rumores apareceram no Canadá, fiquei mesmo zangado porque foram longe demais. O meu diretor técnico, Loïc Serra, foi acusado de não fazer um bom trabalho, mas o carro de 2025 já estava praticamente concluído quando ele começou a trabalhar connosco. A situação com o Charles foi semelhante. Escrevia-se repetidamente que ele iria para a Mercedes, ignorando o facto de ter confirmado várias vezes que tinha um contrato de longo prazo com a Ferrari. Isso afeta a equipa, e em Itália tende-se a reagir de forma mais emocional. Sem todo este barulho, as minhas conversas com a Ferrari teriam sido muito mais rápidas.”