F1: Fred Vasseur explicou os objetivos do primeiro teste com Lewis Hamilton

A Ferrari realizou um pequeno teste de pré-temporada na pista de Fiorano, onde Lewis Hamilton e Charles Leclerc efetuaram as suas primeiras voltas do ano. Hamilton, que se juntou recentemente à Ferrari, reuniu-se com engenheiros, participou numa sessão fotográfica e trabalhou no simulador antes de efetuar 30 voltas em condições climatéricas difíceis. Leclerc assumiu o controlo durante a tarde, completando 14 voltas.

O chefe de equipa Fred Vasseur explicou que o teste tinha como objetivo “aquecer a equipa” para a nova temporada, permitindo que os pilotos e a equipa da garagem voltassem ao ritmo antes dos testes oficiais de pré-temporada no Bahrain, no próximo mês. Vasseur salientou também o significado emocional da estreia de Hamilton com a Ferrari e a preparação de ambos os pilotos para a época.

“Como acontece todos os anos, a primeira vez que se vai para a pista é um pouco como o primeiro dia de regresso à escola e um sentimento bastante emotivo, especialmente hoje, que foi o primeiro dia do Lewis como parte da equipa. Dar as boas-vindas a um novo piloto é sempre um momento importante. Talvez hoje tenha sido menos especial para o Charles, mas foi bom vê-lo em forma, descontraído e com vontade de voltar a correr. Quanto à parte técnica, o Charles e o Lewis fizeram as suas voltas com uma meteorologia que não foi a melhor, mas voltaram ao ritmo e mergulharam no ambiente da pista antes do primeiro teste propriamente dito, dentro de um mês, no Bahrain. Foi também um aquecimento para a equipa na garagem. Era esse o único objetivo do dia”, concluiu Vasseur.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA