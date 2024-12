F1: Fred Vasseur elogiou postura de Carlos Sainz

“No nosso negócio, sabemos que estamos sempre a tentar pensar no passo seguinte e hoje temos na fábrica pessoas que se concentraram na estratégia, temos pessoas a trabalhar em 2025, temos também algumas pessoas a trabalhar em 2026. Pedi a toda a gente, pelo menos na pista, para se concentrarem em 2024 até ao fim. Pedi o mesmo ao Carlos no início da época e penso que nos saímos muito bem e ele também. Ele foi fantástico durante toda a época, mesmo quando estava a discutir com outras equipas. Manteve-se muito profissional, muito dedicado e fez um trabalho brilhante”.

Apesar de saber que seria substituído por Lewis Hamilton em 2025, Sainz manteve-se empenhado, impulsionando a equipa e mantendo a concentração. Vasseur salientou a capacidade de Sainz para equilibrar as suas discussões em curso com outras equipas, ao mesmo tempo que apresentava fortes desempenhos para a Ferrari.

