F1, Fred Vasseur elogia Hamilton e desempenho da Ferrari

Frederic Vasseur, diretor da equipa Ferrari, fez um balanço do Grande Prémio de Itália em Monza, elogiando o desempenho dos seus pilotos, em particular a recuperação de Lewis Hamilton. Embora o objetivo inicial do pódio não tenha sido alcançado, Vasseur salientou a proximidade da equipa com a McLaren e o domínio de Max Verstappen.

“O objetivo era terminar no pódio. O Charles fez uma corrida forte, uma muito boa luta no início, mas sobreaquecemos os pneus”, explicou Vasseur à Sky Sports F1. “Não estávamos assim tão longe da McLaren. O Max estava a voar.”

Relativamente a Lewis Hamilton, que terminou em sexto após arrancar em décimo, Vasseur destacou o seu “regresso”. “Ele voltou. Com a penalização, estava no meio do pelotão, mas teve um primeiro stint forte. Tentámos ter uma vantagem de pneus no final [contra Russell], mas a degradação foi demasiado baixa.”

FOTO Scuderia Ferrari HP

O diretor da equipa expressou grande satisfação com a mudança de Hamilton: “Foi uma corrida muito boa e estou muito satisfeito por ele, porque teve um período difícil em julho e está de volta, de volta ao ritmo. Teve um bom fim de semana, um bom humor, uma boa abordagem e penso que isso vai ajudar [para o resto da temporada].”

As palavras de Vasseur sublinham a importância do bem-estar e da confiança do piloto para o desempenho global da equipa.

As declarações de Frederic Vasseur evidenciam a importância da recuperação de Lewis Hamilton, não só em termos de resultados em pista, mas também no que respeita ao seu estado de espírito e moral. A confiança do diretor da equipa no “regresso” de Hamilton após um período mais desafiador é um fator motivacional crucial para o piloto e para a equipa, que procura consolidar a sua posição no campeonato e lutar por pódios nas próximas corridas.