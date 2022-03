F1: Fred Vasseur diz que dois carros nos pontos é possível na próxima corrida | AutoSport

A Alfa Romeo começou o ano da melhor maneira, com dois carros nos pontos. Depois de um começo difícil nos testes, a equipa encontrou a fiabilidade que precisava para mostrar o seu andamento e o resultado foi muito positivo. Mas Fred Vasseur, chefe da Alfa Romeo, espera mais do mesmo na próxima corrida:

“Começar a temporada com dois carros nos pontos é uma boa sensação e estar de volta à pista dentro de uma semana permite-nos canalizar este entusiasmo e ímpeto para outro bom resultado”, disse o chefe Alfa na antevisão do Grande Prémio da Arábia Saudita da sua equipa. “Fiquei impressionado, mas não surpreendido, pela forma como a equipa se mostrou no fim-de-semana e pelo nível de confiança que tínhamos nos nossos meios: sabemos que toda a equipa trabalhou bem durante o ano que levou a isto e estamos ansiosos por mostrar ao mundo o que podemos fazer. Há um sentimento claro de que temos um carro competitivo e um par de pilotos determinados, e isto está a aumentar o moral de todos os membros da equipa. Contudo, não temos ilusões sobre o desafio que temos pela frente: vimos como o pelotão está próximo no Bahrein e como a qualificação e a corrida são competitivas. Sabemos que precisamos de estar no topo das nossas capacidades para termos mais um bom fim-de-semana: se o fizermos, ter carros nos pontos é uma perspetiva realista”.