F1: Fred Vasseur defende que asas flexíveis definiram o campeonato

O diretor da equipa Ferrari, Fred Vasseur, acredita que a utilização de asas dianteiras flexíveis desempenhou um papel fundamental no resultado do campeonato de construtores de Fórmula 1 de 2024. A Ferrari e a Red Bull procuraram obter esclarecimentos da FIA sobre os desenhos das asas da McLaren e da Mercedes, mas depois de os monitorizar, a FIA considerou as asas legais e optou por não alterar os procedimentos de teste.

Vasseur mostrou-se frustrado com o atraso na decisão da FIA, uma vez que a Ferrari teve de ser cautelosa devido às restrições orçamentais impostas pelo limite orçamental. Sublinhou que gastar num desenvolvimento potencialmente ilegal poderia desperdiçar recursos valiosos. Salientou também que mesmo um pequeno ganho de desempenho com as asas flexíveis poderia ter um impacto significativo num campeonato muito disputado, referindo-se às margens estreitas de Monza.

“Estou um pouco frustrado com isto, porque é uma vantagem de desempenho clara, e esperamos dois meses pela decisão se era legal ou não”, explicou Vasseur. “E com o limite orçamental, é preciso ter sempre em mente as restrições financeiras. Isso significa que temos de ser eficientes com o orçamento. Se começarmos a fazer um projeto e, no final, não der em nada, gastamos 600 000 euros em vão. É meio milhão em três ou quatro milhões para o desenvolvimento, porque tens os teus homens, tens os custos das corridas, tens isto, isto e isto e, no final, tens o desenvolvimento, e tens X milhões de desenvolvimento. Mas é um X pequeno, e se queimares meio milhão para nada, não podes gastar noutro lado. E, de certeza, foi aí que, para mim, a história ficou mais do que no limite.”

A Ferrari introduziu a sua própria asa flexível no final da época, como parte da sua atualização de Singapura, mas Vasseur não equiparou este atraso à sua atualização espanhola que falhou. Reconheceu que, num campo altamente competitivo, os pequenos detalhes podem ter uma enorme influência, mas a incapacidade de alterar decisões passadas torna difícil medir o impacto exato.

“É verdade que quanto mais a competição for renhida, mais nos preocuparemos com os pormenores. Não tenho a certeza de que, quando temos seis décimos entre os carros, estejamos a prestar tanta atenção aos pormenores. Mas quando tivemos corridas como a de Monza, com quatro ou cinco carros a menos de um décimo, se tivermos uma asa flexível, de certeza que isso faz uma grande diferença. Penso que é mais uma consequência do facto de, talvez, termos um regulamento difícil e não ser fácil de desenvolver, mas também do facto de o campeonato estar a ficar cada vez mais apertado.”