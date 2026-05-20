F1: Fred Vasseur considera alterações regulamentares injustas

O diretor da Ferrari, Fred Vasseur, criticou as recentes alterações regulamentares da Fórmula 1, considerando-as injustas para a equipa italiana. A Ferrari havia desenvolvido uma solução superior para os arranques de corrida, mas viu parte dessa vantagem ser eliminada pela introdução de um novo sistema de deteção de arranques no Grande Prémio de Miami.

No período de preparação para a nova era regulamentar de 2026, a Ferrari encontrou uma solução para os problemas de arranque que afetavam grande parte do paddock, em parte graças a um conceito de turbo mais pequeno e agressivo que tornou os arranques de Lewis Hamilton e Charles Leclerc completamente dominantes.

A Fórmula 1 introduziu no Grande Prémio de Miami um novo sistema de “deteção de baixa potência no arranque”, oficialmente justificado por razões de segurança, destinado a identificar carros com aceleração anormalmente lenta após a largada. A Ferrari, contudo, considera que a medida foi motivada pelas queixas das equipas rivais que não conseguiram encontrar uma solução equivalente.

Fred Vasseur falou sobre o dilema competitivo criado pela alteração regulamentar:

“O equilíbrio é: queremos ganhar um décimo de segundo por volta volta ou queremos perder cinco posições na largada? Se perguntares aos engenheiros, eles dizem, ok, vamos ter uma boa largada. Imagina sem a luz azul, alguns carros ainda estariam na grelha na China. Podes colocar na mesa as razões de segurança, e é um direito da FIA e eu tenho apenas de aceitar. Mas no final, acho que também é um pouco injusto para nós.”

“Fui à FIA há um ano, e falámos sobre isto. E apreciei muito a resposta da FIA: tens de desenhar o carro para os regulamentos, não os regulamentos para o teu carro. Acho que esta é uma abordagem muito boa. Então ter metade da grelha, 40% da grelha a queixar-se de que era mega perigoso e assim por diante. Politicamente foi bem jogado, mas não foi muito justo.”

“Foi uma decisão tomada com base em razões de segurança. Cabe a eles. Mesmo que toda a gente seja contra, eles podem decidir. Foi um pouco duro para nós. Compreendo o que fizeram pelas razões de segurança, mas a outra opção teria sido pedir-lhes que partissem do pit lane se achassem que não era seguro. Para nós é também uma escolha que fizemos. Desenvolvemos um motor com um critério e de alguma forma mudaram a regra no último minuto.”

Foto: MPSA