F1, Fred Vasseur confirmado na Ferrari | AutoSport

Fred Vasseur deixou a Alfa Romeo Team e já foi confirmado como novo Chefe de Equipa da Ferrari, substituindo Mattia Binotto.

Há muito esta ‘transferência’ estava a ser preparada, e depressa se tornou num segredo mal guardado. Depois de seis anos na Sauber, Fred Vasseur fez o suficiente para rumar à Ferrari, naquele que será um desafio bem maior do que o que o francês teve nos últimos seis anos. Seja como for, Vasseur leva consigo mais de duas décadas de experiência no desporto motorizado, incluindo um período como chefe de equipa na Renault durante o ano de 2016.

Referindo-se ao novo Chefe de Equipa da Scuderia, o CEO da Ferrari, Benedetto Vigna, diz: “Temos o prazer de acolher Fred Vasseur na Ferrari como nosso Diretor de Equipa. Ao longo da sua carreira, ele tem combinado com sucesso os seus pontos fortes técnicos como engenheiro formado com uma capacidade consistente de fazer sobressair o melhor dos seus pilotos e equipas. Esta abordagem e a sua liderança são o que precisamos para impulsionar a Ferrari”.

Já Frederic Vasseur acrescentou: “Estou verdadeiramente encantado e honrado por assumir a liderança da Scuderia Ferrari como Chefe de Equipa. Como alguém que sempre teve uma enorme paixão pelo desporto automóvel, a Ferrari sempre representou para mim o auge do mundo das corridas. Estou ansioso por trabalhar com a talentosa e verdadeiramente apaixonada equipa em Maranello para honrar a história e herança da Scuderia e entregar para o nosso Tifosi em todo o mundo”.