F1, Fred Vasseur: “Charles Leclerc por vezes exagera” | AutoSport

Charles Leclerc não esconde a frustração de não estar a lutar por vitórias e por vezes a sua atitude é de tentar compensar o que o carro não dá, o que aumenta a probabilidade de erros e, como consequência, a frustração. Fred Vasseur fez uma avaliação dos seus pilotos e considerou que Lercerc por vezes exagera e é sua função evitar que isso aconteça:

“O Leclerc é capaz de coisas excecionais”, explicou Vasseur, citado pelo motorsport.com. “Às vezes ele faz coisas que não se sabe de onde ele tirou. Charles é um piloto que pensa sempre em ganhar. O nosso carro está atrás do Red Bull, mas ele ainda está lá a pensar em tentar ganhar. Em certas situações, vimo-lo a forçar demasiado e a exagerar. Ele tenta compensar as falhas com estratégia, com agressividade e com o risco de cometer erros. O meu trabalho é orientá-lo da forma correta. Quando temos um carro capaz de ficar em segundo lugar, temos de nos orgulhar desse lugar. Claro que também é correto olhar para o que acontece à frente.”

Questionado sobre as prestações de Sainz, Vasseur acrescentou: “O Carlos é muito consistente. Ele é capaz de gerir o seu próprio ritmo e fá-lo um pouco melhor do que Charles. Ele não exagera, mas não tem os grandes picos como o Charles, quando, por exemplo, faz a pole position. Por vezes, está muito próximo dele. Em Miami, até à última curva, ele estava na pole. Ele limita os maus erros e está sempre lá”.