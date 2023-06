F1, Fred Vasseur: “Atualizações tornam o carro mais consistente” | AutoSport

Ferrari de volta aos primeiros lugares no Canadá? Fred Vasseur não aponta para a vitória, mas mostra-se mais confiante num bom resultado no Canadá. Depois do GP de Espanha em que foram implementadas atualizações, a avaliação feita dá ânimo à Scuderia, apesar do diretor da Ferrari reconhecer que é preciso mais.

Fred Vasseur recordou a prestação no Canadá e quer que a equipa suba o nível:

“Todos nós estamos conscientes de que precisamos de melhorar a performance em corrida do nosso carro. Confirmámos as atualizações introduzidas em Espanha, permitindo que o Carlos Sainz e o Charles Leclerc possam contar com um carro mais consistente em termos de desempenho aos domingos. Na época passada, Leclerc e Sainz foram grandes protagonistas nesta pista. Agora queremos dar aos fãs um bom desempenho.”