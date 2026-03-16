F1, Fred Vasseur: “Ainda estamos bastante longe da Mercedes”

A Ferrari protagonizou uma excelente exibição no Grande Prémio da China, com Lewis Hamilton a garantir o primeiro pódio ao serviço da equipa italiana após um duelo intenso com o companheiro de equipa Charles Leclerc. O resultado confirmou sinais de progresso da Scuderia, apesar de a equipa reconhecer que ainda precisa de reduzir a diferença para a Mercedes.

Apesar do resultado positivo, a Ferrari admite que ainda existe uma diferença significativa para a Mercedes, que dominou a corrida com Antonelli e Russell. O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, mostrou-se satisfeito com o desempenho global da equipa e destacou o significado do resultado para Hamilton:

“Foi um fim-de-semana positivo no geral e estou muito satisfeito pelo Lewis, porque este primeiro pódio com a Ferrari é um passo importante para ele”, afirmou Fred Vasseur. “Ainda estamos bastante longe da Mercedes e precisamos de trabalhar muito nas próximas semanas. Estamos a trabalhar em todos os elementos do nosso pacote, embora seja mais difícil ao nível da unidade de potência, que está congelada neste momento, pelo que temos de progredir noutras áreas.”

Vasseur destacou também o desempenho de Charles Leclerc e o espetáculo proporcionado pelo duelo entre os dois pilotos da Ferrari:

“O Charles também teve um fim-de-semana positivo e o duelo entre os nossos dois pilotos foi muito emocionante, ao ponto de eu ter de verificar o meu ritmo cardíaco. Confio nos dois e não quis pedir-lhes para congelarem as posições, porque isso teria sido injusto. São profissionais e a batalha de hoje foi boa para a equipa e boa para o desporto.”

Por fim, Vasseur felicitou também o vencedor da corrida:

“Estou igualmente muito satisfeito pelo Kimi Antonelli. Teve um fim-de-semana forte do início ao fim. A primeira vitória é sempre muito difícil de alcançar, por isso fez um excelente trabalho.”

Foto: MPSA