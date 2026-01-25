F1, Fred Vasseur: “A equipa está alinhada e mais unida do que nunca”

A Ferrari já mostrou o seu novo monolugar em pist, com Lewis Hamilton e Charles Leclerc a realizarem os primeiros quilómetros ao volante do novo SF-26 em Fiorano. Após uma temporada de 2025 sem vitórias, o diretor de equipa Fred Vasseur garantiu que a Scuderia entra no novo ciclo regulamentar “mais unida do que nunca”, apostando num relançamento sustentado pelas profundas mudanças técnicas previstas para 2026.

O SF-26 foi à pista numa fria e húmida manhã de inverno para breves voltas de adaptação, antecedendo os testes oficiais de pré-temporada em Barcelona. Hamilton esteve ao volante nestas primeiras saídas, numa fase crucial de verificação inicial do monolugar.

As novas regras técnicas, consideradas entre as mais profundas da história recente da Fórmula 1, surgem como uma oportunidade para a Ferrari deixar para trás um ano difícil, em que nem Hamilton, nem Charles Leclerc conseguiram vencer qualquer Grande Prémio. Na sua temporada de estreia pela equipa italiana, o britânico não subiu sequer ao pódio numa corrida principal — algo inédito na sua carreira — apesar de ter conquistado uma vitória numa prova sprint.

O insucesso competitivo de 2025 alimentou especulação em torno da continuidade de Fred Vasseur como chefe de equipa, mas o francês acabou por receber uma renovação contratual em julho, com forte apoio da administração da Ferrari. Agora, a equipa apresenta-se focada num novo ciclo, com confiança no trabalho realizado no desenvolvimento do novo carro e na coesão interna.

Vasseur realçou a união da equipa nesta fase da temporada:

“Este carro é o resultado de um enorme esforço colectivo e representa o início de uma viagem completamente nova, construída em torno de um conjunto diferente de regras que, inevitavelmente, traz muitas incógnitas. A equipa está alinhada e mais unida do que nunca à medida que olhamos para a temporada.”

Foto: MPSA