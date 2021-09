F1, Franz Tost: “Yuki Tsunoda tem feito um trabalho razoavelmente bom até agora” | AutoSport

Franz Tost, responsável da Alpha Tauri, fez o balanço das prestações de Yuki Tsunoda até agora. O jovem piloto começou o ano da melhor maneira mas tem sentido muitas dificuldades em mostrar todo o seu potencial. Tost está satisfeito, para já.

Segundo o austríaco, Tsunoda tem feito um trabalho razoável e diz que nunca pensou em substituir o jovem nipónico:

“Nunca pensei em substituí-lo, porque hoje em dia, se trouxermos um estreante para a Fórmula 1, temos de lhe dar tempo. A Fórmula 1 é tão complexa, tão difícil que não se pode esperar que um jovem venha, e mostre ao aos pilotos experientes como se faz. Yuki até agora tem feito um trabalho razoavelmente bom. Ele tem sido rápido, terminou em Budapeste na sexta posição e na sua primeira corrida foi nono no Bahrein. Claro que teve alguns acidentes, mas eu digo sempre que o período de acidentes faz parte do processo educativo, como é que alguém vai encontrar o limite se não lhe for permitido acidentes. Agora espero que este período esteja terminado agora.”

“Estamos ansiosos pela segunda metade da época, embora não se torne fácil porque todos estes jovens pilotos não conhecem nem a América, nem o México, nem São Paulo, nem a Turquia. Arábia Saudita ninguém conhece, pelo que há muito trabalho à nossa frente para o levar a um bom nível mas, ao lado de Pierre Gasly, que é hoje um dos pilotos mais rápidos da Fórmula 1, ele pode aprender muito, pode comparar os dados e as suas capacidades. Penso que ele vai melhorar e estou ansioso por ver este alinhamento de pilotos no próximo ano, quando teremos um carro novo, pelo menos teremos uma constante e isso é importante para nós”.