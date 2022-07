F1, Franz Tost: “Yuki Tsunoda tem boas hipóteses de ficar connosco” | AutoSport

Franz Tost falou novamente sobre Yuki Tsunoda, que foi considerado uma “criança problema” por parte de Helmut Marko. O diretor da Alpha Tauri considera que Tsunoda tem tudo para manter o lugar na equipa desde que mantenha a performance, sem os erros como o que aconteceu em Silverstone:

“Gosto de crianças problemáticas porque estas são as verdadeiras boas crianças. Não gosto das crianças santas”, disse Tost numa conferência de imprensa. “Yuki cometeu um erro, ele sabe-o e vai trabalhar nisto. Ele ainda está no seu processo de desenvolvimento. Ele é rápido e vai fazer o seu caminho. Demora um pouco de tempo. Yuki ficou um pouco impaciente demais [em Silverstone], tentou ultrapassar Pierre [Gasly], perdeu a traseira e chocou com ele. E imediatamente após a corrida chamei o Yuki ao meu gabinete e disse-lhe que isto era absolutamente proibido e que ele tinha de ser mais disciplinado e paciente. Não foi a primeira colisão entre colegas de equipa e não será a última, mas mesmo assim, isto tem de ser evitado de qualquer forma”.

“Se ele continuar como fez durante a época, tirando os acidentes, penso que tem uma boa oportunidade de ficar connosco”, disse o austríaco. “Depende dele. Se ele mostrar um bom desempenho, ficará, se não mostrar um bom desempenho, está fora”.